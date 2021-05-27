В Украине ухудшится погода: ГСЧС предупредили о граде, дождях и грозах

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили о значительном ухудшении погоды. Почти на всей территории Украины будет дождливо, местами пройдут грозы и выпадет град.

Ухудшение погоды ожидают в пятницу, 28 мая. Информацию сообщили по данным Укргидрометцентра. Солнечно и без дождя будет только в Одессе.

Актуально Прогноз погоды на 28 мая: грозы заполонят почти всю территорию Украины

Непогода в Украине 28 мая

Грозы прогнозируют в северных и восточных регионах Украины. В отдельных районах центральных областей будет град и сильный ветер со скоростью 15–20 метров в секунду.

На западе синоптики прогнозируют дожди. Грозы возможны только в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Температура воздуха в западных регионах будет +18....+20 градусов.



Прогноз погоды на 28 мая / Карта Укргидрометцентра

Погода в Киеве и области

В Киевской области будут грозы. В течение 28 мая там местами прогнозируют град и шквал. В столице температура воздуха днем нагреется до +21...+23 градусов.