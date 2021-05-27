Погіршення погоди очікують у п'ятницю, 28 травня. Інформацію повідомили згідно з даними Укргідрометцентру. Сонячно та без дощу буде лише в Одесі.
Актуально Прогноз погоди на 28 травня: грози заполонять майже усю територію України
Негода в Україні 28 травня
Грози прогнозують у північних та східних регіонах України. В окремих районах центральних областей буде град та сильний вітер зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
На Заході синоптики прогнозують дощі. Грози можливі лише в Івано-Франківській та Тернопільській областях. Температура повітря у західних регіонах буде +18….+20 градусів.
Прогноз погоди на 28 травня / Карта Укргідрометцентру
Погода у Києві та області
У Київській області будуть грози. Протягом 28 травня там подекуди прогнозують град та шквал. У столиці температура повітря в день нагріється до +21...+23 градусів.