Погіршення погоди очікують у п'ятницю, 28 травня. Інформацію повідомили згідно з даними Укргідрометцентру. Сонячно та без дощу буде лише в Одесі.

Актуально Прогноз погоди на 28 травня: грози заполонять майже усю територію України

Негода в Україні 28 травня

Грози прогнозують у північних та східних регіонах України. В окремих районах центральних областей буде град та сильний вітер зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

На Заході синоптики прогнозують дощі. Грози можливі лише в Івано-Франківській та Тернопільській областях. Температура повітря у західних регіонах буде +18….+20 градусів.



Прогноз погоди на 28 травня / Карта Укргідрометцентру

Погода у Києві та області

У Київській області будуть грози. Протягом 28 травня там подекуди прогнозують град та шквал. У столиці температура повітря в день нагріється до +21...+23 градусів.