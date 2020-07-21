Верховная Рада большинством голосов поддержала законопроект №3658. В документе говорится об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников. То есть, снижение и реструктуризацию так называемого "зеленого" тарифа.

Как проходило голосование за снижение "зеленого" тарифа

Голосование прошло во время внеочередного заседания 21 июля. Законопроект в целом поддержали 288 народных избранников. Также народные депутаты поддержали три поправки к законопроекту (№1203, №881, №939), которые предложил комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает 24 канал.

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Итак, теперь "зеленый" тариф в Украине снизят:

для солнечных электростанций мощностью более 1 МВт – на 15%,



для ветровых электростанций – на 7,5%.

Перед голосованием выступил председатель комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. Он отметил, что в Украине сегодня "зеленые" тарифы на 150 – 200% выше, чем, например, в Германии.

И мы прекрасно понимаем, что даже снижение на 15% – вообще не катастрофическое и не создает серьезных проблем для участников, работающих по "зеленым" тарифам,

– заявил он.

Герус добавил, что за "зеленый" тариф платят все украинцы.

Что этому предшествовало

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о "зеленом" тарифе 3 июля. За соответствующее решение проголосовали 268 депутатов. Но они не поддержали предложение о сокращении наполовину срока подачи поправок к проекту закона и подготовке ко второму чтению.

20 июля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал уменьшение "зеленых" тарифов в документе на условиях меморандума.

В то же время депутаты профильного комитета поддержали поправку №26, которая предусматривает возможность закладывать в государственном бюджете определенную сумму для компенсации "Гарантированному покупателю" на погашение задолженности перед производителями из возобновляемых источников.

Сегодня 52 миллиарда гривен – это стоимость "зеленой" генерации, а 20% (которые закладывают правкой №26 – 24 канал) – это больше чем 10 миллиардов гривен, это чтобы все понимали. Но я не возражаю, если будет такая возможность в бюджете,

– отметила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

Однако, депутаты не поддержали поправку о продлении действия "зеленого" тарифа на 2 года для солнечных электростанций. Правда, поддержали поправку, которая позволяет достроить солнечные электростанции до 31 октября 2020 года тем, кто уже начал строительство, со снижением тарифа на 2,5%.

Также, нардепы поддержали поправку от комитета, которая предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа на 7,5% для солнечных электростанций мощностью менее 1 МВт.

А для станций с большей мощностью будет применяться снижение "зеленого" тарифа на 15%, как и предполагал принятый меморандум.

По словам Геруса, пардаментари проработали более 1200 поправок и для того, чтобы избежать различных шероховатостей в разных статьях закона, 21 июля провели еще один комитет, где технически согласовали положения разных статей.

К слову, группа участников рынка солнечной генерации намерена разработать и внести в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект о поддержке отрасли возобновляемой энергетики.

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Коротко о принятии вищезазанченого меморандума