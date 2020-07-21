В Украине уменьшили "зеленый" тариф для солнечных электростанций
Верховная Рада большинством голосов поддержала законопроект №3658. В документе говорится об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников. То есть, снижение и реструктуризацию так называемого "зеленого" тарифа.
Как проходило голосование за снижение "зеленого" тарифа
Голосование прошло во время внеочередного заседания 21 июля. Законопроект в целом поддержали 288 народных избранников. Также народные депутаты поддержали три поправки к законопроекту (№1203, №881, №939), которые предложил комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает 24 канал.
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Итак, теперь "зеленый" тариф в Украине снизят:
- для солнечных электростанций мощностью более 1 МВт – на 15%,
- для ветровых электростанций – на 7,5%.
Перед голосованием выступил председатель комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. Он отметил, что в Украине сегодня "зеленые" тарифы на 150 – 200% выше, чем, например, в Германии.
И мы прекрасно понимаем, что даже снижение на 15% – вообще не катастрофическое и не создает серьезных проблем для участников, работающих по "зеленым" тарифам,
– заявил он.
Герус добавил, что за "зеленый" тариф платят все украинцы.
Что этому предшествовало
В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о "зеленом" тарифе 3 июля. За соответствующее решение проголосовали 268 депутатов. Но они не поддержали предложение о сокращении наполовину срока подачи поправок к проекту закона и подготовке ко второму чтению.
20 июля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал уменьшение "зеленых" тарифов в документе на условиях меморандума.
В то же время депутаты профильного комитета поддержали поправку №26, которая предусматривает возможность закладывать в государственном бюджете определенную сумму для компенсации "Гарантированному покупателю" на погашение задолженности перед производителями из возобновляемых источников.
Сегодня 52 миллиарда гривен – это стоимость "зеленой" генерации, а 20% (которые закладывают правкой №26 – 24 канал) – это больше чем 10 миллиардов гривен, это чтобы все понимали. Но я не возражаю, если будет такая возможность в бюджете,
– отметила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.
Однако, депутаты не поддержали поправку о продлении действия "зеленого" тарифа на 2 года для солнечных электростанций. Правда, поддержали поправку, которая позволяет достроить солнечные электростанции до 31 октября 2020 года тем, кто уже начал строительство, со снижением тарифа на 2,5%.
Также, нардепы поддержали поправку от комитета, которая предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа на 7,5% для солнечных электростанций мощностью менее 1 МВт.
А для станций с большей мощностью будет применяться снижение "зеленого" тарифа на 15%, как и предполагал принятый меморандум.
По словам Геруса, пардаментари проработали более 1200 поправок и для того, чтобы избежать различных шероховатостей в разных статьях закона, 21 июля провели еще один комитет, где технически согласовали положения разных статей.
К слову, группа участников рынка солнечной генерации намерена разработать и внести в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект о поддержке отрасли возобновляемой энергетики.
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Коротко о принятии вищезазанченого меморандума
- 10 июня после длительных переговоров с инвесторами правительство приняло Меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.
- Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, исполняющая обязанности министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций.
- Однако с позицией правительства согласились не все. Причина – разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.
- В рамках мемомрандума с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед инвесторами относительно возобновляемых источников энергии, которая составляет 14 миллиардов гривен.