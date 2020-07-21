Верховна Рада більшістю голосів підтримала законопроєкт №3658. У документі мовиться про удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Тобто, зниження та реструктуризацію так званого "зеленого" тарифу.

Як відбувалося голосування за зниження "зеленого" тарифу

Голосування пройшло під час позачергового засідання 21 липня. Законопроєкт підтримали… Про це повідомляє 24 канал.

До теми Зниження "зелених" тарифів в Україні: що це означає та хто від цього виграє

Що цьому передувало

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо "зеленого" тарифу 3 липня. За відповідне рішення проголосували 268 депутатів. Але вони не підтримали пропозицію щодо скорочення наполовину строку подачі правок до проєкту закону та підготовки до другого читання.

20 липня Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав зменшення "зелених" тарифів у документі на умовах меморандуму.

Водночас депутати профільного комітету підтримали правку №26, яка передбачає можливість закладати в державному бюджеті певну суму для компенсації "Гарантованому покупцю" на погашення заборгованості перед виробниками з відновлюваних джерел.

Сьогодні 52 мільярди гривень – це вартість "зеленої" генерації, а 20% (які закладають правкою №26 – 24 канал) – це більше ніж 10 мільярдів гривень, це щоб всі розуміли. Але я не заперечую, якщо буде така можливість у бюджеті,

– зауважила виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець.

Однак, депутати не підтримали правку про продовження дії "зеленого" тарифу на 2 роки для сонячних електростанцій. Щоправда, підтримали правку, яка дозволяє добудувати сонячні електростанції до 31 жовтня 2020 року тим, хто вже почав будівництво, зі зниженням тарифу на 2,5%.

Також, нардепи підтримали правку від комітету, яка передбачає зменшення "зеленого" тарифу на 7,5% для сонячних електростанцій потужністю менше ніж 1 МВт.

А для станцій із більшою потужністю буде застосувати зниження "зеленого" тарифу на 15%, як і передбачав ухвалений меморандум.

До слова, група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити та внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

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Коротко про ухвалення вищезазанченого меморандуму