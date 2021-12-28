В Украине упала заболеваемость коронавирусом
28 декабря 2021 , 08:17Читати новину українською
Источник:Минздрав
За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 2 248 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 137 детей и 19 медработников.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 944 пациента с выраженными симптомами коронавируса.
Внимание Коронавирус может оставаться в организме в течение 7 месяцев
Темпы тестирования в стране
Вчера в Украине сделали 30 286 тестов на коронавирус, в том числе:
- методом ПЦР провели 12 853,
- методом ИФА – 1 836.
- экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 15 697.
С начала пандемии в Украине было проведено 16 691 695 исследований методом ПЦР.Общая статистика! С начала пандемии в Украине подтвердили 3 649 236 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 28 декабря выздоровели – 3 437 528 человек. Жертвами коронавируса стали 95 105 человек.
Прирост заболеваемости по стране:
- Киев – 475 больных;
- Винницкая область – 43 больных;
- Волынская область – 84 больных;
- Днепропетровская область – 102 больных;
- Донецкая область – 149 больных;
- Житомирская область – 66 больных;
- Закарпатская область – 55 больных;
- Запорожская область – 82 больных;
- Ивано-Франковская область – 46 больных;
- Киевская область – 126 больных;
- Кировоградская область – 54 больных;
- Луганская область – 23 больных;
- Львовская область – 91 больной;
- Николаевская область – 18 больных;
- Одесская область – 189 больных;
- Полтавская область – 74 больных;
- Ровненская область – 30 больных;
- Сумская область – 56 больных;
- Тернопольская область – 43 больных;
- Харьковская область – 180 больных;
- Херсонская область – 16 больных;
- Хмельницкая область – 17 больных;
- Черкасская область – 153 больных;
- Черновицкая область – 60 больных;
- Черниговская область – 16 больных.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала