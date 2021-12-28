В Украине упала заболеваемость коронавирусом

28 декабря 2021 , 08:17
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Источник:

Минздрав

За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 2 248 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 137 детей и 19 медработников.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 944 пациента с выраженными симптомами коронавируса.

Внимание Коронавирус может оставаться в организме в течение 7 месяцев

Темпы тестирования в стране

Вчера в Украине сделали 30 286 тестов на коронавирус, в том числе:

  • методом ПЦР провели 12 853,
  • методом ИФА – 1 836.
  • экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 15 697.

С начала пандемии в Украине было проведено 16 691 695 исследований методом ПЦР.

Общая статистика! С начала пандемии в Украине подтвердили 3 649 236 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 28 декабря выздоровели – 3 437 528 человек. Жертвами коронавируса стали 95 105 человек.

Прирост заболеваемости по стране:

  • Киев – 475 больных;
  • Винницкая область – 43 больных;
  • Волынская область – 84 больных;
  • Днепропетровская область – 102 больных;
  • Донецкая область – 149 больных;
  • Житомирская область – 66 больных;
  • Закарпатская область – 55 больных;
  • Запорожская область – 82 больных;
  • Ивано-Франковская область – 46 больных;
  • Киевская область – 126 больных;
  • Кировоградская область – 54 больных;
  • Луганская область – 23 больных;
  • Львовская область – 91 больной;
  • Николаевская область – 18 больных;
  • Одесская область – 189 больных;
  • Полтавская область – 74 больных;
  • Ровненская область – 30 больных;
  • Сумская область – 56 больных;
  • Тернопольская область – 43 больных;
  • Харьковская область – 180 больных;
  • Херсонская область – 16 больных;
  • Хмельницкая область – 17 больных;
  • Черкасская область – 153 больных;
  • Черновицкая область – 60 больных;
  • Черниговская область – 16 больных.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська