В Украине упала заболеваемость коронавирусом

За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 2 248 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 137 детей и 19 медработников.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 944 пациента с выраженными симптомами коронавируса.

Внимание Коронавирус может оставаться в организме в течение 7 месяцев

Темпы тестирования в стране

Вчера в Украине сделали 30 286 тестов на коронавирус, в том числе:

методом ПЦР провели 12 853,

методом ИФА – 1 836.

экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 15 697.

С начала пандемии в Украине было проведено 16 691 695 исследований методом ПЦР.

Прирост заболеваемости по стране:

Киев – 475 больных;

Винницкая область – 43 больных;

Волынская область – 84 больных;

Днепропетровская область – 102 больных;

Донецкая область – 149 больных;

Житомирская область – 66 больных;

Закарпатская область – 55 больных;

Запорожская область – 82 больных;

Ивано-Франковская область – 46 больных;

Киевская область – 126 больных;

Кировоградская область – 54 больных;

Луганская область – 23 больных;

Львовская область – 91 больной;

Николаевская область – 18 больных;

Одесская область – 189 больных;

Полтавская область – 74 больных;

Ровненская область – 30 больных;

Сумская область – 56 больных;

Тернопольская область – 43 больных;

Харьковская область – 180 больных;

Херсонская область – 16 больных;

Хмельницкая область – 17 больных;

Черкасская область – 153 больных;

Черновицкая область – 60 больных;

Черниговская область – 16 больных.

С начала пандемии в Украине подтвердили 3 649 236 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 28 декабря выздоровели – 3 437 528 человек. Жертвами коронавируса стали 95 105 человек.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала