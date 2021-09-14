В Украине установят спецкамеры для контроля за соблюдением карантина, – Минздрав
Источник:LIGA.net
Игорь Кузин заявил, что в Украине установят специальные камеры для контроля за соблюдением карантина. По его словам, это произойдет на фоне усиления коронавирусных ограничений.
Главный санитарный врач отметил, что в случае ухудшения эпидемситуации станут более частыми визиты в регионы. В то же время будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.
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Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, придерживаются ли социальных дистанций,
– сказал Игорь Кузин.
Он также добавил, что ВОЗ вскоре запустит пилот о деперсонализированном мониторинге состояния ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований.
Обратите внимание! Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине намерены ввести желтую зону карантина.
Новые правила карантина
- Кабинет министров 13 сентября принял решение об усилении карантина. Новые нормы вступят в силу через 7 дней с момента опубликования.
- В Украине введут "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты. Они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования или выздоровлении от коронавируса.
- "Желтый" сертификат получат граждане, которых привили первой дозой вакцины, "зеленый" – полностью вакцинированные люди.
- Сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате. Документы будут проверять в приложении "Дия".
- Кроме этого, вакцинированные украинцы получат ряд привилегий.
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Ситуация с COVID-19 в Украине
- заболели 2 321 156 человек;
- выздоровели 2 223 272 человека;
- умерли 54 457 пациентов.