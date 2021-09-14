В Украине установят спецкамеры для контроля за соблюдением карантина, – Минздрав

Игорь Кузин заявил, что в Украине установят специальные камеры для контроля за соблюдением карантина. По его словам, это произойдет на фоне усиления коронавирусных ограничений.

Главный санитарный врач отметил, что в случае ухудшения эпидемситуации станут более частыми визиты в регионы. В то же время будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

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Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, придерживаются ли социальных дистанций,

– сказал Игорь Кузин.

Он также добавил, что ВОЗ вскоре запустит пилот о деперсонализированном мониторинге состояния ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований.

Обратите внимание! Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине намерены ввести желтую зону карантина.

Новые правила карантина

Кабинет министров 13 сентября принял решение об усилении карантина. Новые нормы вступят в силу через 7 дней с момента опубликования.

В Украине введут "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты. Они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования или выздоровлении от коронавируса.

"Желтый" сертификат получат граждане, которых привили первой дозой вакцины, "зеленый" – полностью вакцинированные люди.

Сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате. Документы будут проверять в приложении "Дия".

Кроме этого, вакцинированные украинцы получат ряд привилегий.

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Ситуация с COVID-19 в Украине