В Украине 7 регионов частично соответствуют зеленой зоне, фактически – все области "желтые"

Министерство здравоохранения 27 мая вновь обновило разделение Украины на карантинные зоны. Согласно новому зонированию, все области "желтые", хотя 7 регионов уже соответствуют зеленой зоне.

В список областей, которые соответствуют критериям "зеленых" 27 мая попала и Луганская область.

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Новое эпидемиологическое зонирование от МОЗ

Министерство отнесло все области Украины в желтую зону. Однако, критериям "зеленых" соответствуют 7 регионов:

по коэффициенту выявления случаев инфицирования: Луганская область – там этот показатель снизился до 4,7%, в Киеве он составляет 4,9%, в Винницкой области – 4,1%, Одесской – 4,5%.

по проценту от эпидемического порога: "зеленую" статистику имеет Киев – 37,4%, Закарпатская область – 46,5%, Полтавская – 47,2%, Хмельницкая – 49,2%.

Когда вся страна сможет перейти в зеленую зону

Сразу вся страна может перейти в зеленую зону, если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ составит менее 50% эпидпорога, а коэффициент выявления случаев инфицирования – до 5%. Зеленая зона позволяет смягчить карантинные ограничения.

К слову, МОЗ ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.