До списку областей, які відповідають критеріям "зелених" 27 травня потрапила і Луганщина.

Читайте також Коронавірус в Україні: захворюваність помалу зростає, але смертність падає

Нове епідеміологічне зонування від МОЗ

Міністерство віднесло всі області України до жовтої зони. Однак критеріям "зелених" відповідають 7 регіонів:

за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування: Луганщина – там цей показник знизився до 4,7%, у Києві він становить 4,9%, у Вінницькій області – 4,1%, Одеській – 4,5%.

за відсотком від епідемічного порогу: "зелену" статистику має Київ – 37,4%, Закарпатська область – 46,5%, Полтавська – 47,2%, Хмельницька – 49,2%.

Коли вся країна зможе перейти у зелену зону

Одразу вся країна може перейти в зелену зону, якщо на території не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше ніж 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування – до 5%. Зелена зона дозволяє пом'якшити карантинні обмеження.

До слова, МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.

Довідка. Станом на 27 травня коронавірус підтвердили у 2 193 367 українців, за минулу добу – у 3 509 громадян. Від початку епідемії вдалося одужати 2 006 918 людям, на жаль, померли – 50 076.