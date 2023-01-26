Война разрушила старый мир
Дело не в эмпатии к Украине со стороны друзей и союзников, дело не в нашем мужестве и не в подлости и жестокости врага. Это не из области эмоций.
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Старый мир сломан войной. Сломан политически, экономически и поведенчески. Спросите себя, что кроме названий стран останется от старого мира? Вы найдете в развалинах только НАТО.
Сегодня коалиция из 50 стран воюет на руинах системы безопасности, построенной после Второй мировой, с новым Рейхом.
Россия старательно копирует гитлеровскую Германию, хотя мне кажется, что это больше игра в Оруэлла, чем у Риббентропа и Геббельса. Чем кончится эта война? Мировым пожаром или победой сил добра над безумным диктатором, а также очередной тщетной попыткой Запада вырастить из страны-урода нормального члена мирового сообщества? Я не знаю.
Как можно уничтожить Россию
Верю, что победит добро, но вера – это не обязательно то, что будет. Что я знаю? Знаю, что скорой победы не будет. Знаю, что история не любит оптимистов. Знаю, что добро всегда побеждает только в сказках, да и то в плохих.
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Россия — сильная ресурсная страна с огромным запасом прочности. Агрессивная, ненавидящая нас и весь коллективный Запад. Ее нельзя превратить в голубя мира, ведь идеология Москвы – это война до победного.
Эту страну нельзя оккупировать и денацифицировать – размеры не те. Ее можно только измотать и экономически уничтожить, но на это нужные годы.
И это значит конец войны. Это означает, что война будет продолжаться, но на другом уровне, с другой интенсивностью.
В общем, я оптимист, но смотрю на вещи реально. Не ждите скорой победы. Это не блицкриг. Но победа обязательно будет. Не сегодня и не завтра, но будет.