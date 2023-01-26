Війна зруйнувала старий світ
Справа не в емпатії до України з боку друзів та союзників, справа не в нашій мужності і не в підлості та жорстокості ворога. Це не з галузі емоцій.
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Старий світ зламаний війною. Зламаний політично, економічно та поведінково. Запитайте себе, що, окрім назв країн, залишиться від старого світу? Ви знайдете в руїнах лише НАТО.
Сьогодні коаліція з 50 країн воює на руїнах системи безпеки, яку побудували після Другої світової, з новим Рейхом.
Росія старанно копіює гітлерівську Німеччину, хоча мені здається, що це більше гра в Оруелла, ніж у Ріббентропа та Геббельса. Чим закінчиться ця війна? Світовою пожежею чи перемогою сил добра над божевільним диктатором, а також черговою марною спробою Заходу виростити з країни-виродка нормального члена світової спільноти? Я не знаю.
Як можна знищити Росію
Вірю, що переможе добро, але віра – це не обов'язково те, що буде. Що я знаю? Знаю, що швидкої перемоги не буде. Знаю, що історія не любить оптимістів. Знаю, що добро завжди перемагає лише у казках, та й то у поганих.
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Росія сильна ресурсна країна з величезним запасом міцності. Агресивна, яка ненавидить нас і весь колективний Захід. Її не можна перетворити на голуба миру, адже ідеологія Москви – це війна до переможного.
Цю країну не можна окупувати та денацифікувати – розміри не ті. Її можна лише вимотати та економічно знищити, але на це потрібні роки.
І це означає кінець війни. Це означає, що війна продовжуватиметься, але на іншому рівні, з іншою інтенсивністю.
Загалом, я оптиміст, але дивлюсь на речі реально. Не чекайте на швидку перемогу. Це не бліцкриг. Але перемога неодмінно буде. Не сьогодні й не завтра, але буде.