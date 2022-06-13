В Украине уже расследуют смерти более 12 тысяч гражданских в результате войны, 2% из них – дети

Нацполиция расследует уголовные производства о смертях более 12 тысяч человек, погибших в результате войны. 1 200 тел, в том числе найденных в братских могилах, пока не удалось идентифицировать.

Об этом 13 июня сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина". Он отметил, что более 1,5 тысяч погибших – на территории только Киевской области.

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Уголовные дела об убийствах россиянами украинцев

По словам Клименко, сейчас рано говорить о точном количестве погибших в результате полномасштабного вторжения России. В частности, в братских могилах правоохранители еженедельно находят несколько тел.

Чиновник рассказал, что в Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек , в меньших – по 5 – 7 человек. Кроме того, местные жители собирали тела погибших и хоронили их самостоятельно в парках.

В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, которые лежали прямо на улицах – русские снайперы расстреливали их из танков, бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые русские военные заставляли людей носить.

– рассказал руководитель Нацполиции.

Чиновник добавил, что многие были обнаружены погибшими и непосредственно в их домах или квартирах – когда украинские взрывотехники, эксперты-криминалисты и следователи заходили туда, то находили эти тела. Клименко отметил, что обычно эти люди умирали в результате минно-взрывных травм.

Кого убивали русские и почему сложно идентифицировать тела

Игорь Клименко отметил, что убитые россиянами люди – это гражданское население, не имеющее никакого отношения к военным или правоохранительным структурам Украины. По данным Нацполиции, в общей сложности примерно 75% погибших – мужчины , около 2% – дети, а остальные – женщины .

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Глава Национальной полиции подчеркнул, что процедура эксгумации тел достаточно продолжительна и сложна. По состоянию на сегодняшний день остаются неопознанными около 1 200 тел .

Это длительный процесс, достаточно кропотливый, потому что очень много тел в состоянии гнилостного распада. У родственников, которые обращались к нам на горячую линию, отбираем ДНК. Затем профили этих родственников сравниваем с профилями погибших, похороненных, расстрелянных, которых не смогли опознать. Родственники должны быть прямые – отец, мать, родные дети. Только так мы работаем,

– объяснил Клименко.

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