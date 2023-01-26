Может ли военный сменить место службы из-за болезни одного из родителей

На сегодняшний день в Украине продолжается военное положение и проведение общей мобилизации. Есть случаи, когда военному нужно сменить место службы из-за болезни близкого человека.

Адвокат Андрей Карпенко рассказал, может ли военный сменить в таком случае место службы. Детальнее – читайте далее.

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Как военный может сменить место службы из-за болезни одного из близких

Так, перемещение военнослужащего по состоянию здоровья или по состоянию здоровья членов его семьи осуществляется по рапорту и наличию соответствующего медицинского заключения.

Чтобы сменить место службы, необходимо подать рапорт командованию о переводе в связи с состоянием здоровья родных. К этому нужно добавить соответствующие документы:

супруги (супруга), его (ее) несовершеннолетних детей, совершеннолетних детей-учащихся (студентов) учебных заведений по дневной форме обучения, находящихся на содержании военнослужащего, и детей-инвалидов I или II группы;

нетрудоспособных родителей военнослужащего и его (ее) супруги (супруга);

братьев, сестер военнослужащего и его (ее) жены (супруга), находящихся на его (ее) содержании.

Перемещение на новое место службы, вызванное потребностью ухода за больными родными, осуществляется командирами соединений, равнозначными им и выше должностными лицами на основании рапорта военнослужащего и соответствующих документов, подтверждающих необходимость постоянного ухода за ними.

Что происходит с мобилизацией в Украине

Недавно глава управления персонала штаба Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, что сейчас никаких волн мобилизации нет.

По его словам, в большинстве случаев граждан вызывают в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить военно-учетные данные. Решение о мобилизации принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе.