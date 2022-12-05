Золотое сердце для простых людей: в Украине волонтеры получат специальную награду

Ко Дню волонтера в Украине презентовали награду, которой будут награждать всех, кто помогает защищать Украину. Ее создали в виде металлического сердца с желто-синими нитями.

Президент Владимир Зеленский в обращении ко Дню волонтера вспомнил о награде и подчеркнул, что это – золотое сердце для простых людей, которые защищают всех нас.

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Награды будут вручать каждый год

Зеленский рассказал, что награждение было начато в этом году. Президент назвал 50 волонтерских коллективов, которые получат награду. Ее каждый год будут вручвть волонтерским проектам, организациям, новым личностям.

Тех, кто действительно заслуживает. Тех, чье сердце – золото, и именно поэтому они – волонтеры,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что люди должны знать, кто оказывает помощь для Украины, и чье сердце дает нам такой результат.



Награда для волонтеров / Фото Офиса Президента

День миллионов людей

Также Зеленский отметил, что волонтерское движение в нашем государстве поднималось волнами от Майдана, с 2014 года и с 24 февраля. Это день как очень известных организаций, так и людей, "чьи имена пока не звучат по всему государству".

Президент подытожил, что это день миллионов людей, а также подчеркнул, что волонтеры – самая мощная часть гражданского общества.

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