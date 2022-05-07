В Украине возобновилось строительство более 420 жилых комплексов
Источник:Интерфакс-Украина
Несмотря на полномасштабное вторжение России, в Украине начинают возобновлять строительство. По состоянию на 6 мая работы уже продолжаются на 427 жилых комплексах.
Такие данные предоставил директор по маркетингу ресурса ЛУН Денис Судилковский.
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Первый месяц войны был шоком
Значительное количество строительных работ приостановилось из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Однако уже на второй месяц боевых действий рынок начал понемногу восстанавливаться.
Первый месяц войны был шоком на рынке. Но начиная с апреля мы фиксируем возобновление строительства. По состоянию на 6 мая его возобновили 427 жилых комплексов, отметил Денис Судилковский.
80% обновленных строек находятся в девяти областях Украины: Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Закарпатской. По регионам, где продолжаются активные боевые действия, данные пока неизвестны. Хотя можно смело предполагать, что там сейчас полностью приостановлено строительство.
В Киевском регионе строительство возобновилось всего на 12%. Также фиксируют серьезный рост в Одессе – там "кипит" работа уже на 60% стройках.
Что будет с ценами на жилье
Судилковский считает, что пока рано говорить о массовом росте цен на жилье. На это влияет много разных факторов.
"На цену, кроме спроса, влияет стоимость строительных материалов и непосредственно рабочей силы. Это коррелирует с инфляцией и "психологическим фактором" – курсом гривны к доллару. Удешевление национальной валюты привело к росту цен. Так, Ровно и Черкассы в среднем подняли цены на 15 % – 17%, Львов – на 11%, Одесса – на 6%. В Киеве цены пока не изменились. Это прежде всего связано с пока незначительным уровнем возобновления строительных работ", – подчеркнул он.
Строительные компании сейчас предлагают различные акции для инвесторов, избравших форму кредитования или в рассрочку. Впрочем, сейчас покупатель имеет право на отсрочку выплат. Ведь военное положение – это форс-мажор. Чтобы это указать, нужно просто обратиться с официальным письмом в банк или строительную компанию.
По словам эксперта, если есть возможность не оттягивать выплаты, лучше это сделать. Ведь эти средства помогут поддержать экономику Украины .
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