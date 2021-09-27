Пресс-служба СНБО сообщила, что цель аудита – улучшение позиций на мировом рынке вооружений. Кроме того, приоритетом является укрепление потенциала государства в сфере военно-технического сотрудничества.

Заметьте Это не так много, – политолог объяснил, для чего на СНБО увеличили расходы

Обеспечить проведение аудита Кабмин должен в течение 6 месяцев.

В рамках аудита проанализируют:

тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;

эффективность военно-технического сотрудничества Украины со странами мира и факторы, которые влияют на это;

финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники;

результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;

потенциал и перспективные направления развития военно-технического сотрудничества.

По результатам разработают Стратегию военно-технического сотрудничества. Она охватит ближайшие 5 лет.

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