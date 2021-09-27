Пресслужба РНБО повідомила, що метою аудиту є покращення позицій на світовому ринку озброєнь. Окрім того, пріоритетом є зміцнення потенціалу держави у сфері військово-технічного співробітництва.

Зауважте Це не так багато, – політолог пояснив, для чого на РНБО збільшили видатки

Забезпечити проведення аудиту Кабмін має упродовж 6 місяців.

У межах аудиту проаналізують:

  • тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;
  • ефективність військово-технічного співробітництва України з країнами світу та фактори, які впливають на це;
  • фінансові показники експорту озброєння та військової техніки;
  • результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони;
  • потенціал та перспективні напрями розвитку військово-технічного співробітництва.

За результатами розроблять Стратегію військово-технічного співробітництва України. Вона охопить найближчі 5 років.

Затвердили Стратегічний оборонний бюлетень України

  • Володимир Зеленський 17 вересня затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України.
  • У цьому документі подана стратегія воєнної безпеки країни.
  • Зокрема, головними напрямками є забезпечення відсічі і стримування збройної агресії Росії, а також – відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
  • Окрім того, у стратегії сформулювали бачення сил оборони зразка 2030 року.
  • Також на основі Стратегічного оборонного бюлетеня розроблять державні цільові програми та планувальні проєкти.