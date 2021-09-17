Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 17 вересня 2021 року. Згідно зі Стратегічним бюлетенем, військова політика України реалізується за кількома основними напрямками.

До теми ЄС розгляне створення військової навчальної місії в Україні

Основні з напрямків:

забезпечення відсічі і стримування збройної агресії Росії,

відновлення суверенітету і територіальної цілісності України,

запобігання військових конфліктів з будь-якими іноземними державами,

запровадження в оборону досвіду, принципів й стандартів членів НАТО, участь в спільних операціях та навчаннях.

У бюлетені сформулювали бачення сил оборони

У документі сформулювали бачення сил оборони зразка 2030 року. Таким чином, сили оборони об'єднані єдиним керівництвом та складаються з професійного складу. Також вони оснащені сучасним озброєнням та військовою технікою.

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Війська мають бути готові до проведення операцій на повітрі, на суші та на морі. Приділили увагу і веденню протистояння у кіберпросторі та інформаційному просторі.

Зверніть увагу! На базі Стратегічного оборонного бюлетеня розроблять державні цільові програми та планувальні проєкти. Фінансуватимуть їх за рахунок державного бюджету та інших джерел.

На засіданні РНБО ухвалили фінансування сфери оборони на 2022

Зазначимо, що на засіданні РНБО 17 вересня схвалила видатки на сектор безпеки й оборони. За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони, на цей сектор затверджено 5,95% ВВП. Це більше ніж у бюджеті-2021.