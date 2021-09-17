Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 17 вересня 2021 року. Згідно зі Стратегічним бюлетенем, військова політика України реалізується за кількома основними напрямками.
До теми ЄС розгляне створення військової навчальної місії в Україні
Основні з напрямків:
- забезпечення відсічі і стримування збройної агресії Росії,
- відновлення суверенітету і територіальної цілісності України,
- запобігання військових конфліктів з будь-якими іноземними державами,
- запровадження в оборону досвіду, принципів й стандартів членів НАТО, участь в спільних операціях та навчаннях.
У бюлетені сформулювали бачення сил оборони
У документі сформулювали бачення сил оборони зразка 2030 року. Таким чином, сили оборони об'єднані єдиним керівництвом та складаються з професійного складу. Також вони оснащені сучасним озброєнням та військовою технікою.
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Війська мають бути готові до проведення операцій на повітрі, на суші та на морі. Приділили увагу і веденню протистояння у кіберпросторі та інформаційному просторі.
На засіданні РНБО ухвалили фінансування сфери оборони на 2022
Зазначимо, що на засіданні РНБО 17 вересня схвалила видатки на сектор безпеки й оборони. За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони, на цей сектор затверджено 5,95% ВВП. Це більше ніж у бюджеті-2021.