Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 17 сентября 2021 года. Согласно Стратегическому бюллетеню, военная политика Украины реализуется по нескольким основным направлениям.
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Основные из направлений:
- обеспечение отпора и сдерживание вооруженной агрессии России,
- восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины,
- предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами,
- введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях.
В бюллетене сформулировали видение сил обороны
В документе сформулировали видение сил обороны образца 2030 года. Таким образом, силы обороны объединены единым руководством и состоят из профессионального состава. Также они оснащены современным вооружением и военной техникой.
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Войска должны быть готовы к проведению операций в воздухе, на суше и на море. Уделили внимание и ведению противостояния в киберпространстве и информационном пространстве.
На заседании СНБО приняли финансирование сферы обороны на 2022 год
Отметим, что на заседании СНБО 17 сентября одобрил расходы на сектор безопасности и обороны. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, на этот сектор утвержден 5,95% ВВП. Это больше чем в бюджете-2021.