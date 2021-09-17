Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 17 сентября 2021 года. Согласно Стратегическому бюллетеню, военная политика Украины реализуется по нескольким основным направлениям.

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Основные из направлений:

обеспечение отпора и сдерживание вооруженной агрессии России,

восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины,

предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами,

введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях.

В бюллетене сформулировали видение сил обороны

В документе сформулировали видение сил обороны образца 2030 года. Таким образом, силы обороны объединены единым руководством и состоят из профессионального состава. Также они оснащены современным вооружением и военной техникой.

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Войска должны быть готовы к проведению операций в воздухе, на суше и на море. Уделили внимание и ведению противостояния в киберпространстве и информационном пространстве.

Обратите внимание! На базе Стратегического оборонного бюллетеня разработают государственные целевые программы и планировочные проекты. Финансировать их будут за счет государственного бюджета и других источников.

На заседании СНБО приняли финансирование сферы обороны на 2022 год

Отметим, что на заседании СНБО 17 сентября одобрил расходы на сектор безопасности и обороны. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, на этот сектор утвержден 5,95% ВВП. Это больше чем в бюджете-2021.