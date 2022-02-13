В Украине временно отменяют покрытие военных рисков в авиационном страховании

Украинские страховщики получили уведомление о временном снятии с покрытия военных рисков в авиационном страховании. Соответствующая информация начала появляться еще 12 февраля.

Такие сообщения начали поступать от перестраховочного брокера Ллойда из Великобритании.

Важно SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

Так, один из брокеров Ллойда заявил о временном снятии с покрытия всех опций по покрытию военных рисков в авиационном страховании. Речь идет как о страховании ответственности перед третьими лицами, так и КАСКО самолетов.

Как рассказал директор Страховой компании "ЭКСПО Страхование" Анатолий Иванцив, такие меры начнут действовать уже с понедельника, 14 февраля. В то же время он отметил, что это касается только военных рисков по договорам ответственности и страхования КАСКО. Все остальные риски остаются покрытыми, как и раньше.

Если пострадает самолет в результате военных действий, то страховая компания и перестраховщики не будут покрывать этот ущерб, причиной которого стали военные действия,

– пояснил Иванцив.

По его словам, лизингодатели, зная, что не будут покрыты такие риски, конечно будут просить авиакомпании, которым они дали в лизинг самолеты, вывести их за пределы опасной территории. Те же компании, которые имеют свой авиапарк в собственности, могут продолжать полеты на свой страх и риск.

Есть ли решение ситуации

. Брокер Ллойда – это страховой брокер, ключевая фигура страхового рынка Ллойд. Выступает посредником между страхователем и андеррайтером при размещении риска в синдикате Ллойда.

Иванцив предположил, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию, государство должно создать временный специальный фонд, в котором зафиксируют определенную сумму денег. Также следует дать авиакомпаниям государственную гарантию по покрытию военных рисков в обязательном авиационном страховании.

Заметим, что авиакомпания Sky Up уже почувствовала на себе последствия временной отмены покрытия военных рисков. Украинский лоукостер прекратил продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года.

Там пояснили, что крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Соответственно владельцы воздушных судов – лизингодатели требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС.

Именно авиакомпания SkyUp 13 февраля стала заложницей ситуации. При осуществлении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь ее самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя.

Что известно о возможном закрытии неба над Украиной

Утром, 13 февраля, в Украине началась распространяться информация о якобы закрытии авиасообщения с Украиной. Предпосылкой к этому стало то, что страховые компании отзывают гарантии на перелеты. В Министерстве инфраструктуры Украины назвали такие заявления фейковыми. И подчеркнули, что закрытие авиапространства является суверенным правом Украины.

Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Сейчас проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.