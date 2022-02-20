Как чтили память героев Небесной Сотни в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Тернополе, Житомире и других городах – читайте в материале 24 канала.

Обратите внимание Без баррикад, палаток, шин и огня, но с Достоинством: как за 8 лет изменился Майдан – фоторепортаж

Киев

В столице мероприятия к годовщине кровавых расстрелов на Майдане проводятся еще с 18 февраля. Тогда в Михайловском соборе провели панихиду за погибшими, а затем колонной люди отправились памятным шествием к аллее Героев Небесной Сотни.

О том, как столица 18 февраля чтила память погибших, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.

Сегодня же траурные мероприятия начались с чествования памяти погибших президентской четой Владимиром и Еленой Зеленскими. Они зажгли лампадки возле мемориальной плиты с изображениями героев, павших за европейское будущее Украины.

Зеленские почтили память Небесной Сотни: смотрите видео

Днем на Майдане собралось вече, а вечером погибших почтили зажиганием лампадок на аллее Героев Небесной сотни.

Киев чествует погибших на Майдане: смотрите видео

Львов

Во Львове традиционно траурные мероприятия прошли на мемориале Героев Небесной Сотни. Почтить память погибших пришли сотни горожан. Люди зажгли лампадки, священники зачитали имена всех погибших во время кровавых событий февраля 2014 года.

Традиционно на мемориале засветили в небо огнями, символизирующими Небесную сотню.

Чествование Небесной Сотни во Львове: смотрите видео

Харьков

В Харькове около 12:00 несколько сотен человек собрались возле памятника Тарасу Шевченко – именно там в 2014 году собирались на местный Майдан митингующие. Память погибших почтили возложением цветов.

Чествование Небесной Сотни в Харькове: смотрите видео Суспільного

Курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил пришли к памятнику с портретами погибших.

Чествование Небесной Сотни в Харькове / Фото Суспільного

Одесса

В Одессе 20 февраля прошел Марш единения, к которому присоединились курсанты Одесского государственного университета внутренних дел.

Марш единения в Одессе: мощное видео

После этого силовики, представители местных властей и небезразличные граждане почтили память погибших во время расстрелов 18 – 20 февраля возложением цветов.

Чествование Небесной Сотни в Одессе / Фото "Думская"

Житомир

В Житомире для памяти погибших на Майдане жители города собрались на траурное вече возле памятника героям Небесной Сотни. Люди возложили цветы и лампадки и почтили героев минутой молчания.

Житомир чествует память Небесной Сотни / Фото телеграм-канала "Житомир.info"

Тернополь

В Тернополе траурные мероприятия проходили возле памятника Героям Небесной Сотни. Его подсветили 7 фонарями в честь 7 погибших на Майдане уроженцев Тернопольщины.

У монумента отслужили панихиду, а люди возложили цветы и лампадки.

Чествование Небесной Сотни в Тернополе / Фото Суспільного

Кривой Рог

В Кривом Роге жители города собрались в центре на траурный митинг. Горожане выложили из лампадок трезубец в честь погибших за европейское будущее Украины. Священники отслужили панихиду.

Чествование Небесной Сотни в Кривом Роге / Фото "Первого городского"

Важно! Сайт 24 канала тоже не остался в стороне от тех страшных, но в то же время таких важных для Украины дней, когда 8 лет назад миллионы людей вышли на Майдан Незалежности, чтобы отстоять наше европейское будущее. Поэтому мы запустили проект "Баррикады Достоинства", в котором мы вместе вспомнили избиение студентов, "кровавое Крещение", первые смерти на Майдане и кровавые события февраля 2014 года, когда в центре Киева расстреляли Небесную Сотню. Об этом рассказывают сами майдановцы – бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, причастные к Майдану. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Герои не умирают!