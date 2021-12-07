В Украине ввели ограничение в отношении российских рублей: какое и как оно будет работать

Национальный банк Украины запретил украинским банкам принимать российские рубли для зачисления на депозитные счета физических лиц.

Постановление приняли еще в октябре, но в силу оно вступило 21 ноября. Как такой запрет будет действовать, повлияет ли на украинцев и на экономику страны в целом – сайт 24 канала расспросил у экспертов.

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Запрет российских рублей

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, пояснил, что своим постановлением НБУ ввел запрет коммерческим банкам принимать наличные российские рубли от физических лиц для зачисления на депозитные счета.

По данным НБУ, на депозитах физические лица держат лишь около 3 миллионов рублей. Подобные операции не были широко распространены в Украине. Поэтому введение запрета никоим образом не повлияет на экономику Украины. Вместе с тем размещать депозиты в российских рублях в безналичной форме не запрещено,

– отметил Хмелевский.

Он добавил, что так же нет никаких ограничений по ведению расчетных счетов в российских рублях, в том числе и на пополнение их наличными. Пока не планируется никаких запретов по осуществлению валютно-обменных операций в рублях и расчетных операций в рублях.



Обменивать рубли украинцы смогут и дальше / Фото Pixabay

Елена Коробкова, глава совета Независимой ассоциации банков Украины, напомнила, что еще в октябре 2017 года НБУ запретил банкам-финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины, или теми, которые содержат тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины.

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То есть ограничения по кассовым операциям с валютой государства-оккупанта начали действовать уже давно.

С 21 ноября клиентам, которые обратятся в банки для размещения депозита в российских рублях, будет отказано, ссылаясь на указанное выше постановление. Согласно ЗУ 1618-IX, запрещается привлечение на территории Украины вкладов и/или предоставление займов, выраженных в валюте государства-оккупанта. Относительно обмена валют – осуществлять куплю-продажу российских рублей возможно и в дальнейшем в банках, которые работают с этой валютой,

– уточнила Коробкова.



Куплю-продажу российских рублей в Украине не ограничивают / Фото epravda

Повлияет ли запрет на украинскую экономику

Очевидно, что во время российской агрессии все операции с российскими рублями должны быть запрещены. Это бы нанесло определенный ущерб экономике России и сократило оборот российской валюты. Странно, что такой запрет до сих пор не введен, а вместо этого власти ограничивают лишь один вид операций, который и так практически не осуществлялся,

– добавил Хмелевский.



Доля депозитов в рублях составляет всего 0,02% / Фото Pixabay

В свою очередь Елена Коробкова уточнила, что по статистике НБУ, доля "рублевых" депозитов в депозитах физических лиц составляет лишь 0,04% в общем объеме депозитов – 0,02%.

По ее словам, украинские банки и до последнего запрета фактически не работали с рублем, следовательно, никакого влияния на экономику оно не будет иметь.