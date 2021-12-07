Постанову ухвалили ще у жовтні, але чинності вона набрала 21 листопада. Як така заборона буде діяти, чи вплине на українців та на економіку країни вцілому – сайт 24 каналу розпитав у експертів.

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Заборона російських рублів

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, пояснив, що своєю постановою НБУ запровадив заборону комерційним банкам приймати готівкові російські рублі від фізичних осіб для зарахування на депозитні рахунки.

За даними НБУ, на депозитах фізичні особи тримають лише близько 3 мільйонів рублів. Подібні операції не були широко розповсюджені в Україні. Тому запровадження заборони жодним чином не вплине на економіку України. Разом з тим розміщувати депозити в російських рублях у безготівковій формі не заборонено,

– зазначив Хмелевський.

Він додав, що так само немає жодних обмежень щодо ведення розрахункових рахунків у російських рублях, в тому числі й на поповнення їх готівкою. Поки що не планується ніяких заборон щодо здійснення валютно-обмінних операцій у рублях та розрахункових операцій в рублях.

Обмінювати рублі українці зможуть й надалі / Фото Pixabay

Олена Коробкова, голова ради Незалежної асоціації банків України, нагадала, що ще у жовтні 2017 року НБУ заборонив банкам-фінустановам здійснювати касові, зокрема валютно-обмінні, операції з банкнотами та монетами ЦБ РФ із зображенням карт, символів, будівель, пам'ятників археології, архітектури, історії, розташованих на окупованих Росією територіях України, або тими, які містять тексти, що стосуються окупації РФ адміністративно-територіальних одиниць України.

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Тобто обмеження щодо касових операцій із валютою держави-окупанта почали діяти вже давно.

З 21 листопада клієнтам, які звернуться до банків для розміщення депозиту в російських рублях, буде відмовлено, посилаючись на зазначену вище постанову. Відповідно до ЗУ 1618-IX, забороняється залучення на території України вкладів та/або надання позик, виражених у валюті держави-окупанта. Щодо обміну валют – здійснювати купівлю-продаж російських рублів можливо і надалі в банках, які працюють з цією валютою,

– уточнила Коробкова.

Купівлю-продаж російських рублів в Україні не обмежують / Фото epravda

Чи вплине заборона на українську економіку

Очевидно, що під час російської агресії всі операції з російськими рублями мають бути заборонені. Це б завдало певної шкоди економіці Росії та скоротило обіг російської валюти. Дивно, що така заборона досі не запроваджена, а замість цього влада обмежує лише один вид операцій, який і так практично не здійснювався,

– додав Хмелевський.

Частка депозитів у рублях складає лише 0,02% / Фото Pixabay

Своєю чергою Олена Коробкова уточнила, що за статистикою НБУ, частка "рублевих" депозитів у депозитах фізичних осіб становить лише 0,04%, у загальному обсязі депозитів – 0,02%.

За її словами, українські банки й до останньої заборони фактично не працювали з рублем, отже, жодного впливу на економіку вона не матиме.