Зима близко: западные регионы Украины замело снегом
Вечером 20 ноября западные регионы Украины замело снегом. В частности, снежный покров наблюдался в Ивано-Франковской и Львовской областях.
Украинцы активно делятся фото и видео зимней сказки. 24 Канал собрал лучшие кадры заснеженных западных регионов.
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Запад засыпало снегом
Днем 20 ноября западные регионы сильно замело снегом. В частности, осадки наблюдали во Львовской области.
Во Львове выпал снег: смотрите видео
Снег во Львове / Фото предоставлено 24 Каналу
Также в значительной степени засыпало Самборский район во Львовской области.
На Самборщине выпал снег: смотрите видео
Также много снега выпало в Ивано-Франковской области. В частности, сильные осадки наблюдались в Надворной.
В Надворной выпал снег: смотрите видео
Снег в Надворной / Фото предоставлено 24 Каналу
К слову, сегодня, 20 ноября в Карпатах зафиксировали снежный шторм. В горах объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать как минимум до 21 ноября.