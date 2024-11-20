Зима близко: западные регионы Украины замело снегом

Вечером 20 ноября западные регионы Украины замело снегом. В частности, снежный покров наблюдался в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Украинцы активно делятся фото и видео зимней сказки. 24 Канал собрал лучшие кадры заснеженных западных регионов.

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Запад засыпало снегом

Днем 20 ноября западные регионы сильно замело снегом. В частности, осадки наблюдали во Львовской области.

Во Львове выпал снег: смотрите видео

Снег во Львове / Фото предоставлено 24 Каналу

Также в значительной степени засыпало Самборский район во Львовской области.

На Самборщине выпал снег: смотрите видео

Также много снега выпало в Ивано-Франковской области. В частности, сильные осадки наблюдались в Надворной.

В Надворной выпал снег: смотрите видео

Снег в Надворной / Фото предоставлено 24 Каналу

К слову, сегодня, 20 ноября в Карпатах зафиксировали снежный шторм. В горах объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать как минимум до 21 ноября.