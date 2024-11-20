Українці активно ділять фото та відео зимової казки. 24 Канал зібрав найкращі кадри засніжених західних регіонів.

Дивіться також Сніг, сильний вітер, ожеледиця: які області найближчим часом накриє негода

Захід засипало снігом

Удень 20 листопада західні регіони сильно замело снігом. Зокрема, опади спостерігали у Львівській області.

У Львові випав сніг: дивіться відео

Сніг у Львові / Фото Надане 24 Каналу

Також значною мірою засипало Самбірський район у Львівській області.

На Самбірщині випав сніг: дивіться відео

Також багато снігу випало в Івано-Франківській області. Зокрема, сильні опади спостерігалися в Надвірній.

У Надвірній випав сніг: дивіться відео

Сніг у Надвірній / Фото Надане 24 Каналу

До слова, сьогодні, 20 листопада у Карпатах зафіксували сніговий шторм. У горах оголошено штормове попередження, яке діятиме щонайменше до 21 листопада.