Главное доказательство "покращення" в экономике

Одним из главных доказательств "покращення", которое происходит в экономике в 2021 году, является стремительное увеличение средней заработной платы относительно прошлого года. Так, в мае 2021 она составила 13,5 тысячи гривен против 10,5 тысячи гривен в мае 2020 года. Далее читайте на украинском.

Таким чином заробітна плата збільшилась на 28%, або на 17% з врахуванням інфляції. Проте, детальніший аналіз, дає більш об’єктивну картину ситуації.

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Так, за I квартал реальний наявний дохід середньостатистичного українця збільшився лише на 1%. Наявний реальний дохід – це гроші, які залишаються після сплати всіх обов’язкових платежів та податків.

Тобто все підвищення зарплати було з'їдено збільшеними обов'язковими платежами.

Окрім того, зарплата стала займати меншу частину в загальних доходах, бо кількість працюючих українців зменшилась. Середній наявний дохід українця (від немовлят до пенсіонерів) у I кварталі поточного року склав 18 тисячі гривень. Тобто 6 тисяч гривень або 220 доларів на місяць.

Житель Західної Європи напевно не повірив би, що на такі гроші можна прожити місяць. Цікаво є те, що номінальні доходи населення зросли на 11% у I кварталі, а витрати зросли більше – на 15%.

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Щоб покрити збільшені витрати, сумарні заощадження населення зменшились на 83 мільярди гривень. Ми не знаємо точно, які витрати у населення так виросли, але напевно це не предмети розкоші та атрибути красивого життя, якщо на їх купівлю витрачаються відкладені на чорний день гроші.

Достатньо згадати збільшену у 2,5 раза ціну на газ. 1% збільшення реального наявного доходу не виведе нас зі статусу найбіднішої країни Європи.

Виникає враження, що у нинішнього складу уряду немає бажання реально змінити ситуацію на краще, все зводиться до хаотичних дій, які не дають потрібних результатів.