"Единственный возможный путь урегулирования – достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны".

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Сбылась мечта

Войска стран НАТО почти покинули Афганистан. Сейчас уходят американцы.

В недавней статье о внешней политике Лавров рассуждал:

Коллективный исторический Запад, доминировавший в течение пятисот лет над всеми, не может не осознавать, что та эпоха невозвратимо уходит, однако хотел бы удержать ускользающие позиции, искусственно затормозить объективный процесс формирования полицентричного мира.

Вот и наступает в Афганистане "полицентричный мир" – хаос, захват власти исламистами, запрещенным в России "Талибаном", с представителями которого Лавров неоднократно встречался.

Из-за наступления тех, кому Лавров жал руку в Москве, приостанавливает работу российское консульство в Мазари-Шарифе. Афганские солдаты сотнями бегут в Таджикистан, Путин звонит Рахмону, встает вопрос об оказании Таджикистану помощи нашей страной как по линии ОДКБ, так и в двустороннем порядке. Афганистан опять подпадает под власть мракобесов, чье правление так ярко описано в романе Халеда Хоссейни "Тысяча сияющих солнц".

Интересно Правильно, что российская пропаганда запугивает людей Украиной

И вот уже Песков сообщает, подводя черту под лавровской "теорией и практикой", выкидывая их в мусорную корзину:

Мы уже неоднократно говорили и повторяли, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация.

Давайте, давайте Лавров. "Заполняйте пустоты", образовавшиеся после ухода стран НАТО, которые почти двадцать лет сдерживали исламистскую угрозу российским интересам в регионе. Ресурсы есть на Афганистан? Еще не все потрачено в Крыму, на востоке Украины, в Сирии, Ливии, ЦАР?

Но, конечно, говорим Лавров, подразумеваем Путин. Это их общая линия

Американцы покидают Афганистан, теперь ваш выход – гении "многополярного мира".