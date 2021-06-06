В Украине выросли цены на овощи из-за холода и дождей: какие прогнозы экспертов

В Украине значительно подорожали овощи. Их стоимость в супермаркетах и на рынках подскочила в разы. Интересно, что неурожай здесь ни к чему.

Юг, откуда овощи везут в разные регионы, страдает от затяжных дождей. Уже больше недели немалая цена на овощи держится в Херсоне.

Обратите внимание Темпы роста цен на продукты достигли рекордной отметки за 10 лет, – ООН

На херсонском рынке вполовину подорожали помидоры, огурцы, кабачки, капуста. Овощей на рынке меньше, чем обычно. По прогнозам продавцов, если погода не изменится – цена на овощи снова возрастет.

Выращивание овощей в парниках

Село Великие Копани, расположенного в 30 километрах от Херсона, специализируется на выращивании овощей в парниках. Там каждую неделю собирают до тонны огурцов. Чтобы получить такой результат, селяне тяжело работали уже с февраля.

Прогнозы экспертов относительно цены на овощи: смотрите видео

Они констатировали, что в дождливую погоду, без солнца, овощи плохо созревают и гниют. Из-за этого их собирают меньше. Высокие цены владельцы теплиц также объясняют необъективными накрутками перекупщиков.

Оправданная цена на клубнику

Оправданной селяне называют цену на клубнику – 60 гривен и выше. В регионе популярная ягода постепенно отходит: в херсонских теплицах ее нет, на полях собирают остатки.

Прогнозы на сезон

По прогнозам экспертов, овощи будут дешевле даже в условиях засушливого лета. Ибо на юге выращивают выносливые сорта овощей.

Высокая температура наступит почти через месяц. Это повлияет на урожайность. Но положительный факт в том, что селекция выдерживает такую ​​температуру,

– отметил агроэксперт Василий Марчук.

Этот сезон, как считают селяне, начался удачнее, чем в 2020 году. Тогда из-за карантина и закрытия рынков овощи им приходилось выбрасывать тоннами.