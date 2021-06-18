Преимущественно на ОПУ: в Украине за неделю совершили 50 тысяч хакерских атак

В Украине на протяжении 9 – 15 июня зафиксировали более 50 тысяч хакерских атак на государственные информационные ресурсы. К счастью, специалисты Госспецсвязи заблокировали атаки.

Что известно о хакерских атаках

Специалисты за 7 дней заблокировали 50 571 атаку различного вида. Это на 17% больше чем на предыдущей неделе.

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98% попыток взломать ресурсы были сетевыми атаками прикладного уровня. Кроме того, специалисты заблокировали 19 DDoS-атак, которые преимущественно осуществляли на офис Президента.

Система обнаружения уязвимостей и реагирования на кибератаки зафиксировала на 2% меньше подозрительных событий чем на прошлой неделе. Всего их было 1 177 118:

попыток получения прав пользователя – 49%;

попыток получения прав администратора – 22%;

нарушений корпоративной политики безопасности – 8%;

подозрительного исполняющего кода – 8%;

применение нестандартных протоколов – 8%.

Подозрительных инцидентов зафиксировали 4 384 – примерно так же, как и на прошлой неделе. Они касались:

распространение вредоносного программного обеспечения – 74%;

фишинга – 25%.

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