Борьба с нелегальными азартными играми: заблокировано более 2500 веб-сайтов

В Украине продолжается борьба с нелегальными азартными играми. На этот раз заблокировали более 2500 веб-сайтов, которые обеспечивали деятельность проведения таких игр.

Напомним, что 20 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Этим решением было рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию по фактам нарушения украинского законодательства в этой сфере.

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Противодействие нелегальному игорному бизнесу

В Офисе генпрокурора рассказали, что по состоянию на апрель 2024 года, более 2500 веб-сайтов, которые незаконно осуществляли азартные игры, были заблокированы.

Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас продолжается расследование более 450 уголовных преступлений по фактам нелегальной организации азартных игр. 21 человек уже получил подозрение, еще 72 лицам были направлены обвинительные акты. Такая активность привела к прекращению деятельности 10 казино и изъятию более 7000 единиц компьютерной и другой техники.

Также осуществляется досудебное расследование в отношении подсанкционного юрлица, которое находясь под контролем структур и граждан России, организовало и проводило нелегальную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы,

– говорится в сообщении.

Борьба с теневым игорным бизнесом

Парламент проголосовал за карточку законопроекта 9256д, которая предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и усиление контроля за игорным бизнесом. В законе предусмотрен ряд важных норм, которые направлены на борьбу с незаконными азартными играми и теневым игорным бизнесом.

В частности, предлагается ограничение рекламы азартных игр, установление дополнительных инструментов для защиты уязвимых категорий населения, совершенствование контроля за игорным бизнесом и установление строгих требований к организаторам азартных игр.

Также в законопроект будут добавлены дополнительные меры для борьбы с финансовыми шлюзами, которые используются для легализации доходов от незаконных азартных игр.