В Украине зафиксировали полярное сияние: фото ночного неба

На территории Украины заметили полярное сияние. Его успел снять на камеру метеоаматор Андрей Гаврилюк.

Хотя слабое, но все же полярное сияние, в ночь на 4 ноября мужчина заметил на Волыни. Он сфотографировал увиденное.

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Полярное сияние в Украине

Наблюдал северное сияние сегодня (4 ноября – 24 канал) ночью на 50 широте в Киверцах, Волынская область в 00:10 по местному времени,

– написал Гаврилюк.

Мужчина увидел на небе слабое полярное сияние розового оттенка. Метеоаматор и фотограф добавил, что в течение 10 – 15 минут это выглядело как красное свечение в северной части неба, потом его накрыла слоистая облачность и туман.



В Украине заметили северное сияние / Фото Андрея Гаврилюка

Украинцы видят северное сияние очень редко

Полярное или северное сияние – это свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия заряженными частицами солнечного ветра.

В ночь с 3 на 4 ноября на Земле была геомагнитная буря, а накануне на солнце произошли два интенсивных выброса плазмы в верхних слоях солнечной короны. Эти выбросы и называются солнечным ветром.

По информации обсерватории в Кируне, Индекс Q в ночь на 4 ноября достиг 8. Поэтому слабое свечение розового цвета было заметно на северо-западе Украины. Однако его можно было наблюдать в отсутствие тумана и вдали от больших городов.

В Украине полярное сияние фиксируют очень редко. В 2015 году сияние заметили вблизи Кривого Рога, а в 2003 году – в Одесской области.