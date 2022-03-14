Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства. Рассказываем о самом главном.

Читайте также Даже российская пропаганда уже не способна замалчивать потери в войне, – Резников

Что изменится

Теперь книги, журналы, газеты из страны-агрессора не смогут попасть на территорию Украины – ведомство не будет выдавать разрешения на издательские продукты.

Решение Госкомтелерадио было принято в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией России против Украины. Цель запрета – недопущение культурного и информационного влияния государства-агрессора на общественные настроения украинцев.

Как поменялась пропаганда в России за период войны: смотрите в видео