Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства. Рассказываем о самом главном.
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Что изменится
Теперь книги, журналы, газеты из страны-агрессора не смогут попасть на территорию Украины – ведомство не будет выдавать разрешения на издательские продукты.
Решение Госкомтелерадио было принято в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией России против Украины. Цель запрета – недопущение культурного и информационного влияния государства-агрессора на общественные настроения украинцев.
Как поменялась пропаганда в России за период войны: смотрите в видео