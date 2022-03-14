Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті відомства. Розповідаємо про найголовніше.
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Що зміниться
Відтепер книги, журнали, газети з країни-агресора не зможуть потрапити на територію України – відомство не видаватиме дозволи на видавничі продукти.
Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією Росії проти України. Мета заборони – недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.
Як змінилася пропаганда у Росії за період війни: дивіться у відео