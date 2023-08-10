31 комплекс работал до полномасштабного вторжения России в Украину. Общее количество приборов фиксации от 11 августа будет 215.
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На дорогах заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД
Как рассказали в полиции, с 11 августа на автомобильных дорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.
Правоохранители напомнили, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения. Ответственность за это такова:
- за превышение скорости более чем на 20 километров в час составляет 340 гривен;
- более 50 километров в час – 1700 гривен.
Список, где можно посмотреть штрафы в Украине
- Через смс-сообщение, которое поступит на телефон.
- Через приложение "Дия".
- На сайте МВД есть электронный кабинет водителя.
- На самом сайте МВД без входа в кабинет.
- Телеграм-бот "Штрафы-ПДД".
- Также сумму штрафа можно узнать в "Приват24" в разделе "Платежи".
- Письмо со штрафом придет на почту.
- От пограничников, когда водитель будет покидать Украину.