31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня буде 215.
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На дорогах запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР
Як розповіли у поліції, з 11 серпня на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.
Правоохоронці нагадали, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху. Відповідальність за це така:
- за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів за годину становить 340 гривень;
- понад 50 кілометрів за годину – 1 700 гривень.
Список, де можна подивитись штрафи в Україні
- Через смс-повідомлення, яке надійде на телефон.
- Через додаток "ДІЯ".
- На сайті МВС є електронний кабінет водія.
- На самому сайті МВС без входу в кабінет.
- Телеграм-бот "Штрафи-ПДР".
- Також суму штрафу можна дізнатись у "Приват24" в розділі "Платежі".
- Лист зі штрафом надійде на пошту.
- Від прикордонників, коли водій буде покидати Україну.