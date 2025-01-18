Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Он назвал способ, который поможет уменьшить количество российских атак баллистическими ракетами.

Актуально Минобороны рассматривает возможность интегрировать украинские средства ПВО в систему NASAMS, – Умеров

Активный вариант борьбы с баллистикой

Есть один способ лечения этой болезни под названием борьба с причинами, а не последствиями. Силы обороны должны понимать, где и в каких локациях размещены пусковые установки, и наносить по ним удары.

Речь идет об усилении нашей разведки, ведь физически мы не сможем защитить каждый километр нашей территории современными средствами противоракетного поражения. Несмотря на то, что союзники передают нам все, что могут передать в максимально возможных вариантах,

– отметил Грабский.

Впрочем, все равно прикрыть всю территорию Украины невозможно. Поэтому активный вариант борьбы – это поражение объектов на земле до пуска, уничтожение инфраструктуры противника, которая обеспечивает пуски ракет. Пассивный метод защиты – пребывание в укрытиях во время воздушной тревоги.

Последствия предоставления разрешения на удары по России

Предоставление разрешения от партнеров на удары вглубь территории России серьезно изменило ситуацию на фронте. В частности, уменьшилось количество управляемых авиабомб, которые враг запускается в нашу сторону. Ведь подъем авиации в воздух с более дальних аэродромов снижает бомбовую нагрузку и соответственно есть больший риск поражения этих самолетов украинскими средствами ПВО.

Только за период конца прошлого и начала этого года ВСУ уничтожили около семи командных пунктов россиян, что серьезно разбалансирует систему управления противника.

Такое разрешение нам было необходимо, мы получили и используем, исходя из наличия тех сил и средств. Для того чтобы сделать это разрешение более эффективным, нужно минимум в десятки раз больше, но есть проблема в производстве и поставке,

– сказал военный эксперт.

Украина не имеет в достаточном количестве воздушных носителей, с которых можно запускать, в частности Storm Shadow или SCALP-EG. Надеемся, что Mirage 2000, которые должны прийти на территорию Украины, позволят увеличить количество воздушных площадок для ударов по территории России.

Кроме того, украинское производство ракета-дрон "Паляница" позволяет наносить удары на вдвое большую, чем ракеты Storm Shadow или SCALP-EG. Украина получает только экспортную модель с максимальной дальностью действия 260 километров, а "Паляница" может нанести удар до 600 километров.