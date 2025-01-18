Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Він назвав спосіб, який допоможе зменшити кількість російських атак балістичними ракетами.

Актуально Міноборони розглядає можливість інтегрувати українські засоби ППО у систему NASAMS, – Умєров

Активний варіант боротьби з балістикою

Є один спосіб лікування цієї хвороби під назвою боротьба з причинами, а не наслідками. Сили оборони мають розуміти, де та в яких локаціях розміщені пускові установки, й завдавати по них ударів.

Йдеться про посилення нашої розвідки, адже фізично ми не зможемо захистити кожний кілометр нашої території сучасними засобами протиракетного ураження. Попри те, що союзники передають нам все, що можуть передати в максимально можливих варіантах,

– зазначив Грабський.

Втім, все одно прикрити всю територію України неможливо. Тож активний варіант боротьби – це ураження об'єктів на землі до пуску, знищення інфраструктури противника, яка забезпечує пуски ракет. Пасивний метод захисту – перебування в укриттях під час повітряної тривоги.

Наслідки надання дозволу на удари по Росії

Надання дозволу від партнерів на удари вглиб території Росії серйозно змінило ситуацію на фронті. Зокрема, зменшилася кількість керованих авіабомб, які ворог запускається в наш бік. Адже підйом авіації в повітря з більш дальніх аеродромів знижує бомбове навантаження і відповідно є більший ризик ураження цих літаків українськими засобами ППО.

Тільки за період кінця минулого та початку цього року ЗСУ знищили близько семи командних пунктів росіян, що серйозно розбалансовує систему управління противника.

Такий дозвіл нам був необхідний, ми отримали й використовуємо, виходячи з наявності тих сил та засобів. Для того, щоб зробити цей дозвіл більш ефективним, потрібно щонайменше в десятки разі більше, але є проблема у виробництві та постачанні,

– мовив військовий експерт.

Україна не має у достатній кількості повітряних носіїв, з яких можна запускати, зокрема Storm Shadow або SCALP-EG. Сподіваємося, що Mirage 2000, які мають прийти на територію України, дозволять збільшити кількість повітряних майданчиків для ударів по території Росії.

Крім того, українське виробництво ракета-дрон "Паляниця" дозволяє завдавати удари на вдвічі більшу, аніж ракети Storm Shadow або SCALP-EG. Україна отримує тільки експортну модель з максимальною дальністю дії 260 кілометрів, а "Паляниця" може завдати удар до 600 кілометрів.