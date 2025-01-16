Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Варто зазначити, що точних деталей про можливу інтеграцію не розкривають з міркувань безпеки.

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Українські засоби ППО можуть інтегрувати у систему NASAMS

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з Ейріком Лі, виконавчим директором провідної норвезької корпорації "Kongsberg Gruppen ASA" та президентом "Kongsberg Defence & Aerospace".

Україна розширює співпрацю з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Ця компанія вже суттєво підтримує Україну. Саме Kongsberg разом із американською Raytheon бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS, які надійно захищають наші міста від повітряних атак,

– зазначив Умєров.

Повідомляється, що сторони вже проаналізували можливості інтеграції вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS, що підвищить її ефективність. Крім того, вони обговорили системи боротьби з безпілотниками та можливості локалізації їхнього виробництва в Україні, а також розвиток морських спроможностей Сил оборони.

Рустем Умєров подякував компанії Kongsberg за підтримку та готовність розвивати співпрацю.

NASAMS – це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети. Загалом такі системи використовують 12 країн світу.

До слова, раніше Володимир Зеленський закликав партнерів пришвидшити постачання систем ППО та обмежити фінансування Росії. Він також наголосив, що виробництво ППО та безпілотних систем безпосередньо в Україні за ліцензією США стало б важливою складовою гарантій безпеки.