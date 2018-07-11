Украине могут разрешить использовать летальное оружие, – эксперт

Успехом для Украины на саммите НАТО станет разрешение на использование летального оружия или как минимум рост поддержки предоставления такого вооружения.

Такое мнение высказал эксперт по Евразии и бывший чиновник Госдепа США и ЦРУ Пол Ґобл, сообщает "Голос Америки".

"Настоящим успехом для Украины саммит НАТО станет, если Альянс, например, покажет "рост поддержки предоставления Украине летальной оружия, позволит Украине им пользоваться на Донбассе, или в случае российских действий по акватории Азовского моря", – пояснил эксперт.

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Он добавил, что был бы в восторге, если бы было достигнут прогресс на пути к утверждению плана действий по вступлению в НАТО. Впрочем, по мнению Ґобла, это вряд ли случится.

Также эксперт отметил важность того, чтобы "Альянс решительно выразил свою позицию, продолжил действовать объединено в введении санкции и постепенном увеличении цены агрессии для России, а также предоставлении Украине и Грузии летального оружия".

НАТО следовало бы предоставить Украине членство в НАТО в 2014 году и, если бы мы предоставили членство в НАТО Грузии даже раньше, события в Украине не состоялись бы,

– добавил он.