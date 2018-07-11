Україні можуть дозволити використовувати летальну зброю, – експерт

Успіхом для України на саміті НАТО стане дозвіл на використання летальної зброї чи як мінімум зростання підтримки надання такого озброєння.

Таку думку висловив експерт з Євразії та колишній посадовець Держдепу США і ЦРУ Пол Ґобл, повідомляє "Голос Америки".

"Справжнім успіхом для України саміт НАТО стане, якщо Альянс, наприклад, засвідчить "зростання підтримки наданню Україні летальної зброї, дозволить Україні нею користуватись на Донбасі, або у випадку російських дій з акваторії Азовського моря", – пояснив експерт.

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Він додав, що був би в захваті, якщо б було досягнуто прогрес на шляху до затвердження плану дій зі вступу до НАТО. Втім, на думку Ґобла, це навряд чи трапиться.

Також експерт відзначив важливість того, щоб "Альянс рішуче висловив свою позицію, продовжив діяти об’єднано у введенні санкції і поступовому збільшенні ціни агресії для Росії, а також наданні Україні та Грузії летальної зброї".

НАТО варто було б надати Україні членство в НАТО в 2014 році і, якщо б ми надали членство в НАТО Грузії навіть раніше, події в Україні не відбулись би,

– додав він.