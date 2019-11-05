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      Украине нужно выставить свой ультиматум: эксперт о нормандской встрече

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      Путин выдвигает Зеленскому новые условия для встречи в нормандском формате
      Путин выдвигает Зеленскому новые условия для встречи в нормандском формате / Официальный сайт Президента Украины

      Украинской власти, президенту Зеленскому надо проявить политическую волю и заявить, что все вопросы мы будем обсуждать в нормандском формате. Пусть Путин берет все свои предложения и едет на встречу, а не выдвигает очередные условия.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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      Россия хочет перед встречей "нормандской четверки" согласовать документ, где будут прописаны все условия Кремля в отношении Украины. Поэтому президенту Зеленскому надо показать свои зубы и заявить: были договоренности – после подписания формулы Штайнмайера – встреча. Потому что, если подпишем еще какие-то документы, завтра Кремль захочет что-то другое,
      – отмечает Сергей Постоловский.

      Политолог отмечает: если у нас война, то надо иметь свою позицию. Путин чувствует, что может давить на Украину и будет делать это, чтобы добиться выгодных для себя целей.

      Что такое Нормандский формат?Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. Потом Путин отказывался от участия.

      Если мы идем на компромисс, то и Россия должна идти на наши условия. Также как Франция и Германия. В частности, что касается безопасности в ОРДЛО. Как можно проводить выборы на территории, где результат и так будет известен, если оттуда Россия не выведет войска, а мы не восстановим контроль над границей? Нет элементарных гарантий безопасности. Граница открыта, кто и как передвигается – неизвестно,
      – говорит Постоловский

      В то же время эксперт убежден: встречу в нормандском формате надо проводить. Это знак Европе и Западу в целом, что Украина последовательна в выполнении своих обязательств. Не отграничивается от политико-дипломатических путей решения вооруженного конфликта. Потому что, считает Постоловский, наш отказ будет на руку Путину, договорятся без нас. Поэтому надо встречаться.

      Что известно о встрече нормандской четверки?

      Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Дату переговоров переносили несколько раз. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что есть техническая невозможность со стороны России принять участие в согласованное время. Французские и немецкие партнеры предлагают новые даты. Позже Пристайко рассказал, что Россия требует согласовать документ, который станет итогом саммита "нормандской четверки". Кремль хочет осуществить это перед встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.

      Какие вопросы будет поднимать Украина на встрече в нормандском формате:

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      • Вопрос Крыма.

      війна на донбасі
      Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Нормандский формат
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