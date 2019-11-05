Украине нужно выставить свой ультиматум: эксперт о нормандской встрече

Украинской власти, президенту Зеленскому надо проявить политическую волю и заявить, что все вопросы мы будем обсуждать в нормандском формате. Пусть Путин берет все свои предложения и едет на встречу, а не выдвигает очередные условия.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Россия хочет перед встречей "нормандской четверки" согласовать документ, где будут прописаны все условия Кремля в отношении Украины. Поэтому президенту Зеленскому надо показать свои зубы и заявить: были договоренности – после подписания формулы Штайнмайера – встреча. Потому что, если подпишем еще какие-то документы, завтра Кремль захочет что-то другое,

– отмечает Сергей Постоловский.

Политолог отмечает: если у нас война, то надо иметь свою позицию. Путин чувствует, что может давить на Украину и будет делать это, чтобы добиться выгодных для себя целей.

Что такое Нормандский формат?Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. Потом Путин отказывался от участия.

Если мы идем на компромисс, то и Россия должна идти на наши условия. Также как Франция и Германия. В частности, что касается безопасности в ОРДЛО. Как можно проводить выборы на территории, где результат и так будет известен, если оттуда Россия не выведет войска, а мы не восстановим контроль над границей? Нет элементарных гарантий безопасности. Граница открыта, кто и как передвигается – неизвестно,

– говорит Постоловский

В то же время эксперт убежден: встречу в нормандском формате надо проводить. Это знак Европе и Западу в целом, что Украина последовательна в выполнении своих обязательств. Не отграничивается от политико-дипломатических путей решения вооруженного конфликта. Потому что, считает Постоловский, наш отказ будет на руку Путину, договорятся без нас. Поэтому надо встречаться.

Что известно о встрече нормандской четверки?

Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Дату переговоров переносили несколько раз. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что есть техническая невозможность со стороны России принять участие в согласованное время. Французские и немецкие партнеры предлагают новые даты. Позже Пристайко рассказал, что Россия требует согласовать документ, который станет итогом саммита "нормандской четверки". Кремль хочет осуществить это перед встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.

Какие вопросы будет поднимать Украина на встрече в нормандском формате:

Разведение войск в Станице Луганской.

Обмен пленными.

Подтверждение текста формулы Штайнмайера.

Отвод войск в Золотом и Петровском.

Вопрос Крыма.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала