Україні потрібно виставити свій ультиматум: експерт про нормандську зустріч

Українській владі, президенту Зеленському треба проявити політичну волю і заявити, що всі питання ми обговорюватимемо в нормандському форматі. Нехай Путін бере усі свої пропозиції і їде на зустріч, а не висуває чергові умови.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

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Росія хоче перед зустріччю "нормандської четвірки" узгодити документ, де будуть прописані всі умови Кремля щодо України. Тому президенту Зеленському треба показати свої зуби і заявити: були домовленості – після підписання формули Штайнмаєра – зустріч. Бо, якщо підпишемо ще якісь документи, завтра Кремль захоче щось інше,

– наголошує Сергій Постоловський.

Політолог зауважує: якщо у нас війна, то треба мати свою позицію. Путін відчуває, що може тиснути на Україну і робитиме це, аби досягнути вигідних для себе цілей.

Що таке Нормандський формат? Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Потім Путін відмовлявся від участі.

Якщо ми йдемо на компроміс, то і Росія повинна йти на наші умови. Також як Франція і Німеччина. Зокрема, що стосується безпеки в ОРДЛО. Як можна проводити вибори на території, де результат і так буде відомий, якщо звідти Росія не виведе війська, а ми не відновимо контроль над кордоном? Немає елементарних гарантій безпеки. кордон відкритий, хто і як пересувається – невідомо,

– зазначає Постоловський

Водночас експерт переконаний: зустріч у нормандському форматі треба проводити. Це знак Європі і Заходу загалом, що Україна послідовна у виконанні свої зобов’язань. Не відмежовується від політико-дипломатичних шляхів вирішення збройного конфлікту. Бо, вважає Постоловський, наша відмова буде на руку Путіну, домовляться без нас. Тому треба зустрічатися.

Що відомо про зустріч нормандської четвірки?

Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Дату перемовин переносили кілька разів. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що є технічна неможливість з боку Росії взяти участь в узгоджений час. Французькі і німецькі партнери пропонують нові дати. Пізніше Пристайко розказав, що Росія вимагає узгодити документ, що стане підсумком саміту "нормандської четвірки". Кремль хоче здійснити це перед зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.

Які питання підніматиме Україна на зустрічі у нормандському форматі:

Розведення військ у Станиці Луганській.

Обмін полоненими.

Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.

Відведення військ у Золотому та Петрівському.

Питання Криму.



Карта окупованих території / інфографіка 24 каналу