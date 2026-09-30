На борту самолета, который дал сигнал об угоне, действительно находились украинец и россиянин: какова их роль

Во время рейса авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив второй пилот напал на капитана воздушного судна и попытался направить самолет на землю. На ситуацию оперативно отреагировали два внештатных пилота – украинец и россиянин, которые летели как обычные пассажиры.

Именно они успешно посадили самолет в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Israel Hayom.

Каковы подробности инцидента?

Драма на борту разворачивалась на высоте нескольких тысяч метров, когда самолет внезапно начал стремительно терять высоту, что вызвало панику среди более чем 170 израильских пассажиров.

Капитан воздушного судна является гражданином ОАЭ, а второй пилот – выходцем из Омана.

По данным израильских официальных лиц, оманский второй пилот нанес капитану несколько тяжелых ножевых ранений, пытаясь захватить штурвал и умышленно разбить самолет.

Власти Израиля уже квалифицировали действия нападавшего как попытку теракта, а силовые структуры Саудовской Аравии задержали его сразу после приземления.

Внештатный экипаж перехватил управление

Ключевую роль в спасении пассажиров сыграли два пилота, которые находились в салоне в гражданской одежде и летели этим рейсом как обычные пассажиры.

Украинец и россиянин, которые в тот момент не находились на службе, мгновенно сориентировались во время падения самолета и помогли нейтрализовать нападавшего.

После того как двери кабины открылись и пассажиры увидели раненого капитана, гражданский экипаж вместе с несколькими израильтянами вмешался в драку. Оценив угрозу, внештатные пилоты перехватили управление самолетом и благополучно посадили его на территории Саудовской Аравии.

"Мы поняли, что пилоты потеряли контроль, когда самолет начал стремительно снижаться, а из кабины раздались крики. Все были уверены, что это конец, но пассажиры помогли остановить драку, и самолет удалось посадить", – рассказала одна из пассажирок рейса.

Эвакуация пассажиров и расследование теракта

После экстренной посадки в саудовском аэропорту всех пассажиров разместили в безопасном месте. Мать одного из израильских пассажиров, Офира Шпигеля, подтвердила, что люди чувствуют себя хорошо и ждут возвращения домой после 40 минут крайней неопределенности в воздухе.

Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил о проведении срочных консультаций и подготовке специального эвакуационного рейса для возвращения граждан. В то же время авиакомпания Flydubai приступила к масштабной проверке всего своего летного парка.



Траектория полета и самолет Flydubai / AP

Как уже сообщалось на нашем сайте, первоначальные сообщения свидетельствовали об активации международных кодов тревоги 7700 и 7500, которые сигнализируют о захвате борта. Власти Израиля даже поднимали в воздух истребители для перехвата.