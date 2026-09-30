Саме вони успішно посадили борт у Саудівській Аравії. Про це повідомляє видання Israel Hayom.

Які подробиці інциденту?

Драма на борту розгорталася на висоті кількох тисяч метрів, коли літак раптово почав стрімко втрачати висоту, що викликало паніку серед понад 170 ізраїльських пасажирів.

Капітан повітряного судна є громадянином ОАЕ, тоді як другий пілот – вихідцем з Оману.

За даними ізраїльських посадовців, оманський другий пілот завдав капітану кількох важких ножових поранень у спробі захопити штурвал і навмисно розбити судно.

Влада Ізраїлю вже кваліфікувала дії нападника як спробу теракту, а силові структури Саудівської Аравії затримали його одразу після приземлення.

Позаштатний екіпаж перехопив управління

Ключову роль у порятунку пасажирів відіграли двоє пілотів, які перебували в салоні у цивільному одязі та летіли цим рейсом як звичайні пасажири.

Українець і росіянин, які в той момент не перебували на службі, миттєво зорієнтувалися під час падіння судна та допомогли нейтралізувати нападника.

Після того, як двері кабіни відкрилися й пасажири побачили пораненого капітана, цивільний екіпаж разом із кількома ізраїльтянами втрутився в бійку. Оцінивши загрозу, позаштатні пілоти перехопили контроль над керуванням літаком і безпечно посадили його на території Саудівської Аравії.

"Ми зрозуміли, що пілоти втратили контроль, коли літак почав стрімко знижуватися, а з кабіни пролунали крики. Усі були впевнені, що це кінець, але пасажири допомогли зупинити бійку, а літак вдалося посадити", – розповіла одна з пасажирок рейсу.

Евакуація пасажирів та розслідування теракту

Після екстреної посадки в саудівському аеропорту всіх пасажирів розмістили в безпечному місці. Мати одного з ізраїльських пасажирів, Офіра Шпігеля, підтвердила, що люди почуваються добре й чекають на повернення додому після 40 хвилин крайньої невизначеності у повітрі.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив про проведення термінових консультацій і підготовку спеціального евакуаційного рейсу для повернення громадян. Водночас авіакомпанія Flydubai розпочала масштабну перевірку всього свого льотного складу.



Траєкторія польоту та літак Flydubai / AP

Як уже повідомлялося на нашому сайті, початкові повідомлення свідчили про активацію міжнародних кодів тривоги 7700 і 7500, які сигналізують про захоплення борта. Влада Ізраїлю навіть піднімала в повітря винищувачі для перехоплення.