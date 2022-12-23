Инцидент произошел на пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области. Вертолет пытались вывезти в Венгрию.

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Вертолет изъяли

В ходе проверки таможенники и пограничники обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара, то есть вертолете Ка-26.. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт.

Вертолет, оценочной стоимостью 1 миллиард 924 тысячи гривен, изъяли таможенники.



Вертолет Ка-26, который пытались вывезти в Венгрию / Фото ГНСУ

Пока неизвестно, какой будет дальнейшая судьба вертолета.

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