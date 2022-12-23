Інцидент трапився на пункту пропуску "Тиса" в Закарпатській області. Гелікоптер намагалися вивезти до Угорщини.
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Гелікоптер вилучили
Під час перевірки митники та прикордонники виявили, що перевізні документи містять неправдиві відомості про виробника товару, тобто гелікоптера Ка-26.. Згодом це підтвердив й судовий експерт.
То ж вертоліт, оціночною вартістю 1 мільярд 924 тисячі гривень, вилучили митники.
Гелікоптер Ка-26, який намагалися вивезти в Угорщину / Фото ДПСУ
Поки що невідомо, якою буде подальша доля гелікоптера.
Схожі випадки на Одещині
- У жовтні українські антикорупційні структури знайшли на Одеській митниці гелікоптер Мі-2, який ще 8 місяців тому мав відправитись на передову. За словами Офісу Генпрокурора гелікоптер перебував на митниці, взагалі, з 2007 року. Силовики уже вилучили вертоліт і розв'язують питання про передачу його Збройним Силам України.
- У листопаді на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора" на Одещині митники вилучили американський літак Cessna 182R Skylane. Громадянин України віз літак до Молдови на причепі вантажівки. Як з'ясували на митниці, літак ввезли під зобов'язання про зворотне вивезення у термін, який сплив три місяці тому. Через перевищення строку ввезення літака його забрали у власника. Після рішення суду повітряне судно можуть конфіскувати або накласти на чоловіка штраф у розмірі 170 000 гривень. Літак тимчасово вилучили.