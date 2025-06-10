Расследование провели журналисты программы Nieuwsuur. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

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В Нидерландах украинский дезертир совершил нападение с ножом

30-летний мужчина служил в Вооруженных силах Украины и самовольно оставил часть во время отпуска.

Как рассказали его бывшие собратья, еще до побега Роман неоднократно заявлял о намерении попасть в европейскую тюрьму. По данным прокуратуры, его подозревают в попытке убийства, возможно – с террористическим мотивом.

В январе ему предоставили кратковременный отпуск для визита к матери в Чехии, но он туда не доехал. По словам женщины, после вторжения России сын с ней не общался. Полиция выяснила, что он сразу выехал в Нидерланды.

Бывший командир мужа Юрий Малюта утверждает, что тот хотел убить кого-то в Норвегии, где тюремная система гуманная.

Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение. Он уже давно показывал признаки того, что с его психическим состоянием что-то не так,

– рассказал он.

Последний раз Малюта контактировал с Романом Д. в феврале. Тогда тот сказал ему, что находится в Польше и не вернется в Украину.

После нападения полиция не смогла сразу установить личность Д., поскольку он имел при себе разные документы. Расследование выявило поддельные документы пяти военнослужащих, которые были у мужчины при себе.

Роман Д. родом из Сартаны Донецкой области. Поэтому возникли подозрения в возможной связи с российскими спецслужбами, однако его сослуживцы сомневаются в такой версии, хотя и не исключают ее полностью.

"Роман годами воевал против россиян, трудно представить, что он мог бы работать на них", – говорит один из них.

На вопрос в прокуратуре Нидерландов ответили, что все еще рассматривают все версии.

Роман воевал еще до полномасштабной войны – в частности в районе Угледара и Херсона. В 2023 году он получил серьезную травму головы после взрыва гранаты.

"Он сказал, что получил сильный удар, часто страдал от головокружения", – рассказал побратим.

Затем его перевели на административную должность, где, по словам военных, он стал все более изолированным.

Коллеги описывают его как замкнутого, провокативного и переменчивого. Один называет его отшельником, другой говорит, что он постоянно менял свое мнение "и всегда хотел поспорить".

По словам собратьев, Роман увлекался Илоном Маском, криптовалютами, а впоследствии и Исламом. Он читал Коран и много говорил об Аллахе.

Его первое появление в суде ожидается в начале июля.