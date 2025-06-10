Розслідування провели журналісти програми Nieuwsuur. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.

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У Нідерландах український дезертир скоїв напад з ножем

30-річний чоловік служив у Збройних силах України та самовільно залишив частину під час відпустки.

Як розповіли його колишні побратими, ще до втечі Роман неодноразово заявляв про намір потрапити до європейської в’язниці. За даними прокуратури, його підозрюють у спробі вбивства, можливо – з терористичним мотивом.

У січні йому надали короткочасну відпустку для візиту до матері в Чехії, але він туди не доїхав. За словами жінки, після вторгнення Росії син з нею не спілкувався. Поліція з’ясувала, що він одразу виїхав до Нідерландів.

Колишній командир чоловіка Юрій Малюта стверджує, що той хотів вбити когось у Норвегії, де в'язнична система гуманна.

Він вивчав закони різних країн, щоб зрозуміти, як можна отримати довічне ув'язнення. Він уже давно показував ознаки того, що з його психічним станом щось не так,

– розповів він.

Останній раз Малюта контактував з Романом Д. у лютому. Тоді той сказав йому, що перебуває в Польщі і не повернеться в Україну.

Після нападу поліція не змогла відразу встановити особу Д., оскільки він мав при собі різні документи. Розслідування виявило підроблені документи п'ятьох військовослужбовців, які були в чоловіка при собі.

Роман Д. родом із Сартани Донецької області. Через це виникли підозри у можливому зв’язку з російськими спецслужбами, однак його товариші по службі сумніваються в такій версії, хоча й не виключають її повністю.

"Роман роками воював проти росіян, важко уявити, що він міг би працювати на них", – каже один з них.

На запитання у прокуратурі Нідерландів відповіли, що все ще розглядають усі версії.

Роман воював ще до повномасштабної війни – зокрема в районі Вугледара та Херсона. У 2023 році він дістав серйозну травму голови після вибуху гранати.

"Він сказав, що отримав сильний удар, часто страждав від запаморочення", – розповів побратим.

Потім його перевели на адміністративну посаду, де, за словами військових, він став все більш ізольованим.

Колеги описують його як замкнутого, провокативного і мінливого. Один називає його відлюдником, інший каже, що він постійно змінював свою думку "і завжди хотів посперечатися".

За словами побратимів, Роман захоплювався Ілоном Маском, криптовалютами, а згодом і Ісламом. Він читав Коран та багато говорив про Аллаха.

Його перша поява в суді очікується на початку липня.