Спустя более 80 лет украинец Виктор Степаненко сумел узнать правду о смерти своего дяди Федора Степаненко. Мужчину расстреляли к майским праздникам в 1938 году. От родных убитого советская власть скрыла правду.

Федор родился в многодетной учительской семье. Свое будущее также строил в образовательной сфере, стал директором школы.

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Семья Степаненко убеждена, что в объектив советской власти Федор попал в 1938 году из-за детского рисунка.

В школе тогда как раз проходила выставка ученического творчества. Один из учеников самовольно нарисовал директора и повесил работу вместе с другими рисунками.

Федора сразу обвинили в "вождизме", ведь даже детям в те времена разрешалось рисовать только Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Виктор Степаненко убежден: именно этот инцидент стал причиной ареста его дяди. Федора отправили в Сибирь. Долгое время семья Степаненко думала, что мужчина умер от артериосклероза – именно такую ​​информацию впоследствии оказали в КГБ.

Детали дела

Федора Степаненко осудили по коллективному делу вместе с 3 коллегами: учителями Игнатом Чернецким, Львом Дмитренко и Федором Гроховским.

Всех педагогов назвали "контрреволюционерами". Их обвинили в участии в "антисоветской повстанческой группе". Такое обвинение было типичным для эпохи "Большого террора". В течение 1937 – 1938 годов энкаведисты выполняли квоты на расстрел.

Виктор Степаненко рассказал, что "приписали дяде какую-то ерунду – подпольную вымышленную организацию". Мужчина не сомневается: это дело было абсолютной выдумкой. Под пытками люди были готовы признаться в том, чего никогда не было.

"Слежки за Федором не было. След на него пришел из Уманской тюрьмы. На допросе один из подозреваемых якобы назвал его фамилию как участника контрреволюционной группы. Поэтому Федора и забрали. У всех членов этой "группы" провели обыски – им приписали подготовку вооруженного восстания. Но никакого оружия или других доказательств ни у кого не нашли", – рассказал мужчина.

Как арестовывали Федора Степаненко

За Федором пришли 16 февраля 1938 года. Мужчина жил вместе с женой и маленькой дочкой.

Родные вспоминали, что все свое время Федор посвящал работе и молодой семье. Никакой контрреволюционной деятельностью не занимался.

Допрашивали Федора дважды. Мужчина якобы сразу признался в "грехах" против СССР. Он якобы даже раскрыл детали своей "подпольной деятельности".

В то же время Виктор Степаненко отметил в документах о допросах своего дяди ряд фальсификаций. В частности, на некоторых страницах допроса была написана фамилия "СтИпаненко" вместо "СтЕпаненко". Кроме того, особенности написания некоторых букв были идентичными в записях следователя и подписях Федора.

Свидетельство всех 4 осужденных педагогов – фактически одинаковые. Их будто написали под диктовку.

Обвинения мужчинам выдвинули также почти аналогичные. Не было различия и в приговорах: всех 4 приговорили к расстрелу.

Педагогов расстреляли 3 – 4 мая 1938 года.

Как врали в КГБ

Отец Федора – Филипп Степаненко – годами не мог смириться с неизвестностью. Он пытался узнать хоть какую-то информацию о судьбе своего сына. В глубине души Филипп надеялся, что Федор сумел выжить.

В конце 1950-х отец писал во все возможные инстанции СССР. Впоследствии Степаненко выдали справку, что Федор умер в лагерях. Дату смерти изменили на 3 января 1944 года.

Такая ложь была привычной для советской системы. Власть боялась сообщать правду, чтобы не будоражить скорбящих людей. Некоторые семьи десятилетиями жили с надеждой увидеть своих близких, которых уже годами не было в живых.

Дочь Федора подбросили во двор

Дочь Федора – Зинаида Гавриленко – хотела узнать, оправдали ли ее отца. В частности, в 1958 году она направила соответствующее письмо в прокуратуру. Кроме того, девушка просила выслать ей свидетельство о смерти отца.

Только этот документ помог Виктору Степаненко узнать, кем был ребенок, которого в 1938 году его семье подбросили во двор.

Как оказалось, это жена дяди, когда его забрал НКВД, подбросила трехлетнего ребенка прямо бабушке и дедушке во двор. Я именно из документов узнал, что эта девочка – дочь расстрелянного Федора. А мы считали ее найденышем,

– рассказал Виктор.

Родители Федора не скрывали от внучки правду, однако и не афишировали семейную историю, чтобы уберечь девочку от клейма "дочки врага народа". Со своей мамой Зинаида в следующий раз встретилась только в 16 лет. Тогда у женщины уже была другая семья, в частности, сын.

Прокуратура провела внутреннее расследование

После письма Зинаиды прокуратура начала внутреннее расследование дела двадцатилетней давности. В частности, начинается серия допросов коллег Федора Степаненко, Гната Чернецкого, Льва Дмитренко и Федора Гроховского.

Все педагоги утверждали, что никакой контрреволюционной деятельности расстрелянные не проводили и никого не вербовали.

По словам Виктора Степаненко, единственным доносчиком мог быть учитель и, по совместительству, образовательный инспектор Тетиевского района.

"Он дал негативные отзывы начальнику Тетиевского РО НКВД на моего дядю Федора и его друга, заместителя местного районо Якова Кононюка. Дело в том, что мой дядя и Яков Кононюк дружили. А этот образовательный инспектор его "подсиживал", имел также конфликты с моим дядей по работе, рассказывал, мол, он "вставляет ему палки в колеса" и вообще – неграмотный и плохо преподает историю СССР в школе. Об антисоветских взглядах двух товарищей он не свидетельствовал. Впрочем, что Якова, что Федора, в конце концов, все равно расстреляли", – рассказал Виктор Степаненко.

Лишь через 20 лет спустя – 5 сентября 1958 года – в КГБ признали, что Федора Степаненко, Гната Чернецкого, Льва Дмитренко и Федора Гроховского осудили несправедливо. Однако человеческих жизней такая запоздалая правда уже не могла вернуть.

Как жила семья Степаненко

Семья Степаненко после репрессии Федора переехала из Черкасской области в Кировоградскую. Там выкопали землянку в селе Першотравенка и начали новую жизнь.

Впрочем смерть Федора – не единственная трагедия, которую пришлось пережить его родителям. Впоследствии они потеряли еще одного сына. Фил Степанов – ученик высшей военной академии имени Фрунзе в Москве – пропал без вести в 1940 году.

По словам Виктора Степанова, Фил до последнего поддерживал Федора, писал ему письма до самого расстрела. Очевидно режим сделал все, "чтобы просто "убрать" оттуда неблагонадежного родственника" врага народа".

Кроме того, через много лет и сам Виктор чуть не попал в "руки" КГБ. Молодого инженера пытались обвинить в аварии на производстве.

Они придумали, что я завербованный "бандеровец" приехал подорвать Светловодск, город на Днепре. Мне полтора года "шили" это дело, пока Генеральная прокуратура и Верховный Суд не разбили в пух и прах все эти их произведения,

– рассказал Виктор.

Финал истории

Виктор Степанов рад, что ему удалось узнать правду. В то же время боль от потери не утихает до сих пор. Степанов признается, "отвратительное ощущение – будто бы мне на майском рассвете всадили пулю в сердце".