Недалеко от города Ключборк в Опольском воеводстве произошел трагический инцидент. Об этом рассказали в RMF FM.

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Что известно об обстоятельствах смерти украинца

Как сообщается, мужчина приехал в Польшу на работу в селе Кшивизна. Владелец фирмы, где работал украинец, вызвал полицию из-за его агрессивного поведения.

Когда правоохранители прибыли на место, мужчина отказался назвать свое имя и не реагировал на команды, хотя общался на польском языке. Как только они решили отвезти его в участок для установления личности, он начал сопротивляться.

Обратите внимание! Как отмечает издание, полиция пыталась надеть на него наручники и использовала различные приемы, но мужчина вдруг потерял сознание. Скорая, которая прибыла на место, не смогла его реанимировать.

Прокуратура уже открыла дело о непредумышленном убийстве, назначив вскрытие и токсикологические и гистопатологические экспертизы потерпевшего. Полиция также проводит контрольное расследование обстоятельств этого инцидента.

Ранее в Польше умер 18-летний украинец, на которого с многоэтажки сбросили газовый котел.