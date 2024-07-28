В Италии убегая от ос умер 47-летний украинец

На юге Италии, в городе Кротоне в результате несчастного случая погиб 47-летний гражданин Украины. Мужчина отдыхал на пляже, когда на него напали осы.

Сначала считалось, что причиной его смерти является анафилактический шок. Однако врачи не обнаружили следов укусов на теле погибшего.

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Украинец погиб в Италии

Как рассказали СМИ, мужчина отдыхал на пляже, когда на него напал рой ос. Укус именно этих насекомых вызвал у украинца аллергическую реакцию, поэтому он решил прыгнуть в море, чтобы спастись. Однако, к сожалению, он погиб – предполагается, что у него случился сердечный приступ и он утонул.

По словам очевидцев, спасти украинца было сложно именно из-за массового присутствия ос, которые преследовали его. Насекомые были настолько агрессивными, что жалили всех, кто приближался, в частности полицейских и карабинеров.

Оказалось, что осы обустроили свое гнездо прямо в песке. Именно поэтому мэр Кротоне постановил закрыть пляж, пока его не станет безопасно посещать.

Сообщается, погибший 47-летний украинец работал инженером, в Кротоне он приехал на отдых с семьей.

К слову, прошлом году СМИ писали об одессите, который ударил ульем по голове полицейского. Мужчина вытряхнул на правоохранителя пчел, которые покусали блюстителя закона. У правоохранителя в результате удара образовался синяк левой теменной области.